Borussia zwycięża w hicie, Bayern Monachium mistrzem Niemiec!

Sobotni hit Bundesligi był kluczowy dla Borussi Dortmund, która walczy o zakwalifikowanie się do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Przed 32. serią spotkań piąte BVB traciło jeden punkt do Eintrachtu Frankfurt, ale miało przed sobą arcytrudne starcie z wiceliderem tabeli - RB Lipsk. To nie był koniec problemów, bo z powodu kontuzji w starciu gigantów nie mógł zagrać Erling Braut Håland.

Brak najlepszego strzelca nie zdeprymował jednak gospodarzy, którzy na prowadzenie wyszli już w 7. minucie. Odpowiedzialność za zdobywanie bramek wziął na siebie Marco Reus, który zanotował 6. trafienie w tym sezonie.