Boruc: Byłem zdziwiony, że Luquinhas wciąż gra w Polsce. W Legii brakuje werwy życiowej

Artur Boruc nieczęsto udziela się w mediach, ale kiedy już to robi, rozmowy z nim są zazwyczaj szeroko komentowane. Po meczu z Florą Tallin, który Legia Wygrała, mimo kiepskiej postawy na boisku, golkiper nie szczędził ostrych słów krytyki pod adresem całego zespołu mistrzów Polski.

- Z takim zaangażowaniem, ambicją nie pasujemy do Europy - powiedział Boruc w relacji na Instagramie.

Teraz w internecie pojawił się podcast “Leśnodorski i Żurnalista w trójkącie towarzyskim”, którego gościem był właśnie "Borubar". Poruszył on wiele kwestii, w tym szanse Legii na awans do Ligi Mistrzów.

Boruc oraz obecny w studio Bogusław Leśnodorski nie wykluczyli, że to właśnie w tym sezonie Legia powróci do Champions League, ponieważ - ich zdaniem - ma na to szanse. Przy okazji nawiązano do 2017 roku, kiedy Legia mierzyła się w fazie grupowej LM z Realem Madryt, Borussią Dortmund i Sportingiem Lizbona.