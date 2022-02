Boris Johnson obiecuje sankcje, które „zduszą” rosyjską gospodarkę. Apeluje też do Rosjan

Boris Johnson obiecuje dotkliwe sankcje, by „zdusić” rosyjską gospodarkę. Brytyjski premier mówi, że „barbarzyńska przygoda” Putina na Ukrainie musi zakończyć się fiaskiem.

Powiedział, że "nie można pozwolić Rosji odnieść sukcesu". - Dyplomatycznie, politycznie, gospodarczo i ostatecznie militarnie ta ohydna i barbarzyńska przygoda Władimira Putina musi zakończyć się fiaskiem – powiedział.

Johnson dodaje, że Ukraina przez dziesięciolecia była wolnym krajem, zdolnym do decydowania o własnym losie. - My i świat nie możemy pozwolić, aby ta wolność została zgaszona. Nie możemy i nie będziemy odwracać wzroku - dodał.

- Ten akt bezmyślnej i lekkomyślnej agresji to atak nie tylko na Ukrainę. To atak na demokrację i wolność w Europie Wschodniej i na całym świecie – powiedział.

Johnson wystosował również bezpośredni apel do narodu rosyjskiego: Nie mogę uwierzyć, że robi się to w twoim imieniu lub że naprawdę chcesz statusu pariasa, jaki przyniesie to reżimowi Putina.

Premier mówi, że szczegóły sankcji finansowych będą uzgadniane z sojusznikami Wielkiej Brytanii.