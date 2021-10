Bon turystyczny dla dziecka, dorosłego i seniora. Komu przysługuje, jak go aktywować, gdzie wykorzystać, jak długo jest ważny?

Jestem przedsiębiorcą i chcę przyjmować płatności w formie bonu turystycznego. Jak to zrobić?

Bon turystyczny: co to takiego?

Pandemia koronawirusa dotarła do Polski w końcu 2019 r. Wprowadzone lockdowny i obostrzenia uderzyły w szereg branż, których działalność uzależniona jest od interakcji międzyludzkich. Jedną z branż najmocniej dotkniętych skutkami pandemii była i nadal jest turystyka.

Kiedy wiosną 2020 r. zaczęto stopniowo zmniejszać obostrzenia i znosić lockdowny, Polacy i państwo polskie stanęli przed wielkim pytaniem: co z wakacjami? Czy wakacje zostaną zniesione, czy jednak należy zachęcić Polaków do podróżowania, by jakoś mogli odreagować koszmar pandemii i przy okazji wesprzeć upadające biznesy turystyczne i gastronomiczne?

Ostatecznie rząd zdecydował, że najlepszym rozwiązaniem jest jednak zachęcanie Polaków do podróży i wypoczynku, choć przy zachowaniu licznych obostrzeń i środków ostrożności. Tak powstał pomysł wprowadzenia bonu turystycznego. W połowie lipca 2020 r. Sejm przegłosował Ustawę o Polskim Bonie Turystycznym. Można się z nią zapoznać tutaj.