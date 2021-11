Bon turystyczny będzie obowiązywać dłużej. Tak zdecydował rząd

Wstępnie „Polski Bon Turystyczny” miał obowiązywać do końca marca 2022 roku.

Bon turystyczny wprowadzono latem 2020 roku, jako formę pomocy w dobie szalejącego kryzysu po pierwszej fali pandemii koronawirusa i lockdownie. Jedną z branż najmocniej dotkniętych skutkami pandemii była i nadal jest turystyka.

W połowie lipca 2020 roku Sejm przegłosował ustawę o Polskim Bonie Turystycznym. Z bonu turystycznego mogą skorzystać rodziny z dziećmi. Ma on określoną wartość – 500 zł. Można wymienić go na usługę hotelarską lub turystyczną, świadczoną przez krajowego przedsiębiorcę lub organizację pożytku publicznego. Bon turystyczny działa właściwie jak karta płatnicza. Można nim płacić wiele razy za kolejne usługi, aż do wyczerpania limitu 500 zł.

Z danych przekazanych przez ZUS wynika, że do końca sezonu wakacyjnego w 2021 roku z polskiego bonu turystycznego skorzystało już ponad 3 mln dzieci, a łączna kwota, opłacona bonami, przekroczyła 2,5 mld zł, z czego 880 mln trafiło już na konta przedsiębiorców biorących udział w programie „Polski Bon Turystyczny”.