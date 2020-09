Bon turystyczny 500 plus. Nawet 20 tys. rodziców nie otrzymało wsparcia. Co zrobić w takiej sytuacji?

O problemach z aktywacją bonów turystycznych pisze poniedziałkowa "Rzeczpospolita".

- Zależało nam na uruchomieniu programu od 1 sierpnia, by zwiększyć popyt na usługi turystyczne oraz jak największej liczbie rodzin umożliwić skorzystanie z dofinansowania do wypoczynku jeszcze w czasie wakacji szkolnych. Przy tak szybkim tempie wdrażania systemu na początkowym etapie mogły wystąpić problemy, głównie związane z wczytaniem bazy danych przekazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do ZUS. Na podstawie tej bazy przyznawane są bony – wyjaśnia w rozmowie z "Rz" Grzegorz Cendrowski z POT.

Zapewnia on, że trwają prace, których celem jest poprawa całego systemu.

Do tej pory do Polskiej Organizacji Turystycznej wpłynęło i zostało zarejestrowanych 20 011 wniosków od osób, którym nie udało się skorzystać z 500 złotych na wakacje.