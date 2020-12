Bogusław Mazur: Wulgaryzmy wkraczają na salony

Swego czasu sporo się debatowało o podziale społeczeństwa wedle prastarego kryterium na „panów”, czyli osób o szlachecko-inteligenckiej proweniencji oraz „chamów”, czyli wszystkich pozostałych. Cechą „panów” były m.in. właśnie dobre maniery. Jest to uproszczenie, „panów” też było stać na chamstwo, jednak uogólniając, obowiązywał ich pewien zestaw pożądanych zachowań, które starali się wpajać „chamom”. Dziś ten podział się zaciera.

Oczywiście bez nadmiernej świętoszkowatości, tzw. mocne słowo może wyrwać się także ludziom kulturalnym, szczególnie w prywatnych rozmowach. Marszałek Sejmu Józef Zych zaliczył wpadkę, gdy przy włączonym mikrofonie użył nieparlamentarnego słowa: „Nie przychodź mi tu, k...., z takimi rzeczami”. To jednak była wpadka a nie zamierzone zwrócenie się do posłów.

Podczas niedawnych protestów przeciwko zaostrzaniu ustawy antyaborcyjnej pojawiła się symbolika ośmiu gwiazdek. Jak wiadomo, nie nawiązywała ona do tradycji oznaczania koniaków, tylko była ukrytym wulgaryzmem pod adresem partii rządzącej – „Je… PiS”. A protestujący na ul. Miodowej w Warszawie tłum skandował aż echo szło pod adresem znanej działaczki pro-life: „Wyp…”.

No tak, jednak uliczne manifestacje mają swoją dynamikę i słownictwo dalekie od Wersalu, zawsze tak było. Tyle, że niektórzy ludzie chcący uchodzić za elitę – a może zresztą będący elitą – zaczęli ten język ulicy przejmować. Znani dziennikarze czy politycy wywieszali osiem gwiazdek na swoich profilach w społecznościowych mediach, manifestując swe przekonania w sposób, który nigdy by nie przyszedł do głowy takim ludziom jak Jerzy Turowicz, ks. Prof. Józef Tischner, premier Jan Olszewski czy premier Tadeusz Mazowiecki. „Proszę Państwo xxxxx xxx i się nie bać! Do zobaczenia jutro!” – napisał Władysław Frasyniuk, jeden z byłych czołowych liderów partii Mazowieckiego, w dodatku napisał to podczas ciszy wyborczej.

Przykładów wulgaryzacji życia publicznego jest więcej. Poseł Joanna Lichocka (PiS) wykonała na sejmowej sali słynny gest „pocierania oka”, co europoseł Adam Bielan z Porozumienia Jarosława Gowina wytłumaczył zdenerwowaniem posłanki zachowaniem posłów PO którzy wcześniej „bardzo brutalnie ją wyzywali”. „Nie chcemy oglądać takich gestów na sali sejmowej” – skwitował koalicyjny kolega Lichockiej.

Poseł Konfederacji, wiceprezes Partii KORWiN Konrad Berkowicz krytykując podczas konferencji prasowej sposób głosowania nad zgłoszonymi przez opozycję poprawkami zauważył, że „PiS konsekwentnie i coraz bardziej zuchwale realizuje program »Teraz, ku… my!« i robi to z coraz większym rozmachem”. Poseł Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji i wiceprezes Ruchu Narodowego, odnosząc się do Narodowego Programu Szczepień stwierdził, że jest to „operacja PR-owa rządu, która ma być przykrywką, swego rodzaju dupochronem dla rządu”.

Oczywiście od zjawiska używania tzw. mocnych słów nie jest wolny szczebel samorządowy czy wojewódzki. Wojewoda opolski Adrian Czubak, odnosząc się podczas konferencji prasowej do zarzutów Koalicji Obywatelskiej w sprawie Funduszu Inwestycji Lokalnych stwierdził m.in., że są one kłamliwe i że jest to „ciąg dalszy pierdoletów”.

Część powyższych przykładów jest jednak i tak stosunkowo łagodna. Oto bowiem Grzegorz Walkiewicz, radny dzielnicy Praga-Północ, wyraził swą myśl krótko i nader wyraziście: „Je… kler. Po mojemu”. A że młodzież mamy pojętną, stąd i studenci – ta przyszła elita społeczeństwa – wzbogaca swe słownictwo.

Na przykład Jakub Olszewski, student nie byle jaki, bo przewodniczący Uczelnianego Parlamentu Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego a wcześniej – uwaga – przewodniczący komisji kultury, skomentował zaostrzenie prawa aborcyjnego dwoma słowami: „Banda sk…”. Kiedy indziej opisał mechanizm powtórnego głosowania nad ustawą: „Za pierwszym razem ustawa nie przeszła? Ch… z tym, zrobimy drugie głosowanie”. Po czym skonkludował: „Je… was pisiury po całości, a w szczególności waszych wyborców”.

W skeczu kabaretu Dudek, podczas lekcji zawodu, grany przez Wiesława Gołasa uczeń pilnie zapisywał w kajeciku słowa pana majstra, czyli Jana Kobuszewskiego: „Chamstwu w życiu należy się przeciwstawiać siłom i godnościom osobistom”. Jak widać, lekcja nie poszła na marne. Uczeń, który wcześniej wyboksował klienta (Wiesław Michnikowski) już dorósł, przerósł majstra i zaczyna rządzić życiem publicznym.