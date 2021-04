Bogusław Baniak z nowym wyzwaniem! Były trener Lecha oraz Warty Poznań rozpoczyna pracę w... Uzbekistanie

Bogusław Baniak w karierze trenerskiej zwiedził wiele klubów. Najbardziej związany jest ze szczecińską Pogonią, ale miał okazję pracować także w poznańskich drużynach. Lecha Poznań prowadził w latach 2001-02, najpierw ratując zespół przed spadkiem do III ligi, a później doprowadzając niebiesko-białych ponownie do ekstraklasy. Od 2007 roku był szkoleniowcem Warty, z którą pożegnał się po nieco ponad dwóch latach. Do drużyny "Zielonych" powrócił wiosną 2011, w trakcie wielkiej rewolucji w klubie, ale po sezonie Baniaka w Poznaniu już nie było.

W Poznaniu kolejne smutne święta