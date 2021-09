Bob Marley nie dla Ajaxu. UEFA odrzuca projekt koszulki

Miłość kibiców Ajaxu do jamajskiego piosenkarza zrodziła się całkiem przypadkiem w 2008 roku. Podczas meczu towarzyskiego z Cardiff City spiker gospodarzy puścił utwór "Three Little Birds", kibice zaczęli śpiewać i nie przestali - od tego czasu piosenka stała się czymś wręcz na wzór klubowego hymnu, który śpiewają co mecz.

- Mój ojciec był wielkim kibicem piłki nożnej. Móc zaśpiewać jego utwór na stadionie z kibicami to coś wyjątkowego - mówił w 2018 roku syn artysty Ky-Mani, który został zaproszony przez klub do wystąpienia podczas jednego z meczów.