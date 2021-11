BMW staranowało dziesięć samochodów. Kierowca był kompletnie pijany

Kierowca BMW wjechał w zaparkowane samochody. Był kompletnie pijany

Do zdarzenia doszło około godziny 5.40 rano. Sprawcą wypadku jest 36-letni kierowca BMW, który jadąc ulicą Słowackiego najprawdopodobniej stracił panowanie nad autem i uderzył w samochody zaparkowane przed Hotelem Europejskim. Co nietypowe w tym zdarzeniu to fakt, że po uderzeniu w pierwszy pojazd mężczyzna się nie zatrzymał, tylko wjeżdżał w kolejne samochody. Ostatecznie uszkodził dziesięć z nich. Po przyjeździe policji okazało się, dlaczego.

– Po przebadaniu alkomatem okazało się, że mężczyzna ma 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Kierowca został zatrzymany i czeka na przesłuchanie – informuje starszy sierżant Kamil Warda z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Ze względu na jego stan, na rozmowę policjanci będą musieli poczekać kilka godzin. Na miejscu cały czas pracuje policja i straż pożarna. Ulica Słowackiego na wysokości Hotelu Europejskiego jest całkowicie zablokowana.