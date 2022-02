Blokady ciężarówek paraliżują produkcję aut w Kanadzie i USA. Zagrożony jest Super Bowl

Coraz groźniejsze są skutki blokady ciężarówek w Kanadzie. Z braku dostaw części fabryki samochodów w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych wstrzymują produkcję. Zagrożony jest nawet Super Bowl, bo w południowej Kalifornii ma ruszyć konwój wspierający Kanadyjczyków.

Kanadyjscy kierowcy protestujący przeciwko obowiązkowym szczepieniom na Covid domagają się już ustąpienia rządu, który - ich zdaniem - dusi ograniczeniami gospodarkę i wielu pozbawia pracy. Od ponad dwóch tygodni skutecznie blokują Ottawę, ale nie tylko.

Zablokowane jest przejście graniczne w Coutts w Albercie, naprzeciwko Montany oraz w Emerson, Manitoba, po drugiej stronie granicy z Dakotą Północną. Kierowcy zablokowali również Ambassador Bridge, najbardziej ruchliwe przejście graniczne amerykańsko-kanadyjskie, obsługujące 25 proc. handlu między obydwoma krajami. Skutki blokady są już odczuwalne. Gubernator stanu Michigan Gretchen Whitmer wezwała władze kanadyjskie do szybkiego rozwiązania problemu: - Moje przesłanie jest proste: otwórzcie ponownie ruch na moście. Blokada wpływa na pracujące rodziny w Michigan. Odczuwają ją firmy motoryzacyjne i rolnicze. To jest nie do przyjęcia - zaapelowała.