„Bliżej chmur. Zaraz spadam”. Przypowiastka o kobiecie na dachu wieżowca

Nie miałem wątpliwości, że Ewa Konstancja Bułhak, znakomita aktorka Teatru Narodowego, będzie szła w tym kierunku. To że reżyseruje, to oczywiste, przygotowuje wszak dyplomy ze studentami Akademii Teatralnej. Ale ona także pisze scenariusze, teksty piosenek. Z coraz większym powodzeniem.

Opowiadają pięknie

Tuż przed pandemią, na początku roku 2020, opowiadała mi w Teatrze Roma właściwie niemal samymi piosenkami o niepokojach kobiety porzuconej przed ołtarzem. „Niestety to nie ty” to był recital samej aktorki będący opowieścią klarowną, acz używającą innych środków niż dramatyczne. Teraz z kolei Bułhak blisko apogeum piątej fali covida przygotowała inną muzyczną przypowiastkę – ze studentkami obecnego czwartego roku AT, na scenie Teatru Collegium Nobilium.

Sześć studentek trochę śpiewa, trochę mówi – tekstami Ewy Bułhak. Są współczesnymi dziewczynami, które znalazły się na dachu wieżowca i korzystają z tego dobrowolnego wygnania żeby nam się zwierzyć: z tęsknot, marzeń, żali. To jest właśnie „Bliżej chmur. Zaraz spadam”, przedstawienie dyplomowe.