Bliski współpracownik miliardera Elona Muska: „Prawdopodobnie moglibyśmy zbudować park jurajski, gdybyśmy chcieli"

Przedsiębiorca zasugerował, że dysponujemy na tyle zaawansowaną technologią, aby rozpocząć pracę nad powstaniem nowych, egzotycznych gatunków. Jednak Hodak nie sprecyzował kogo miał na myśli pisząc „my”. Co prawda firma zademonstrowała chip wszczepiony do mózgu świni i małpy, jednak przedsięwzięcie to jest dalekie od klonowania zwierząt i tworzenia nowych gatunków.

Jeżeli autor tweeta ma na myśli grono naukowców i badaczy genetyki, to perspektywa tworzenia nowych gatunków zaczyna być prawdopodobna- choć niezaprzeczalnie trudna.