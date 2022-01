Blinken w Kijowie ostrzega przed wojną błyskawiczną Putina

Sekretarz stanu USA Anthony Blinken podczas wizyty w Kijowie ma zaplanowane spotkania z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i ministrem spraw zagranicznych Dmytro Kułebą. Szef amerykańskiej dyplomacji wcześniej oświadczył, że przybywa do Kijowa, aby „potwierdzić zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy”.

Najpierw jednak Blinken spotkał się z pracownikami ambasady USA i ich rodzinami, aby poinformować o wysiłkach Departamentu Stanu w zakresie planowania awaryjnego, gdyby Rosja zdecydowała się na dalszą eskalację. Jak powiedział, USA mają wiedzę o „gotowych planach dalszego zwiększenia rosyjskich sił” w bardzo krótkim czasie, a to daje prezydentowi Putinowi możliwość – również błyskawicznie, „podjęcia dalszych agresywnych działań przeciwko Ukrainie”.

Gry dyplomatyczne

Wizyta w Kijowie to początek ważnej europejskiej podróży Blinkena mającej na celu doprowadzenie do deeskalacji napięcia w Europie. W czwartek Amerykanin poleci do Berlina, aby omówić z Niemcami ich ostatnie kontakty dyplomatyczne z Rosją (choćby niedawną wizytę minister spraw zagranicznych Annaleny Baerbock w Moskwie). W Berlinie mają być też wtedy szefowie dyplomacji Francji i Wielkiej Brytanii.