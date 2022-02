Blinken odwołał spotkanie z Ławrowem: działania Rosji to największe zagrożenie dla Europy od czasu II wojny światowej

Podczas konferencji Blinken wyjaśnił, że wobec rozpoczętej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, jego spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem - planowane na czwartek - nie ma sensu. Wyjaśnił, że Stany Zjednoczone nie odrzucają dyplomacji, ale Rosja musi najpierw pokazać, że zależy jej na rozmowach.

Sekretarz podkreślił, że Rosja chce przejąć kontrolę nad Ukrainą, by ta stała się częścią Rosji. - To największe zagrożenie dla bezpieczeństwa w Europie od czasu II wojny światowej - podkreślił Blinken.

Podczas wystąpienia minister Dmytro Kułeba powiedział, że świat musi odpowiedzieć z całej ekonomicznej siły, by ukarać Rosję za zbrodnie, które ta już popełniła oraz by ustrzec przed tymi, które dopiero planuje. "Musimy uderzyć w Rosję teraz i musimy zrobić to mocno" - powiedział Kułeba.