Błędy w egzaminie na prawo jazdy. Wysoki rangą urzędnik Ministerstwa Infrastruktury stracił pracę

Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury - Bogdan Oleksiak - został w środę zdymisjonowany. Zwolnienie Oleksiaka to wynik kontroli, jaką minister Andrzej Adamczyk zlecił w kierowanym przez siebie resorcie po wybuchu skandalu z błędnymi pytaniami, które w niedzielę dodano do państwowej bazy przeznaczonej dla osób ubiegających się o prawo jazdy.

Według ustaleń co najmniej 9 z 41 nowych pytań, które w niedzielę dodano do państwowej bazy (liczącej łącznie tysiąc pytań), zawierało poważne i rażące błędy. Według wstępnych szacunków co najmniej 25 egzaminowanych nie zdało części teoretycznej z powodu wylosowania nowych pytań zawierających błędy. Ponadto ok. 200 osób co prawda wylosowało błędnie zakodowane pytania, ale nie miało to wpływu na zaliczenie przez nie części teoretycznej egzaminu - podał serwis rmf24.pl.

Według portalu BRD24 za skandal odpowiedzialność ponosi Komisja do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych. Nadzoruje ją Departament Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury. Szef tego resortu Andrzej Adamczyk zlecił w tym departamencie kontrolę i podjął decyzję o dymisji szefa tej jednostki.