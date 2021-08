Błażej Spychalski: Dla nas najważniejsze jest to, aby chronić tych, którzy w Afganistanie współpracowali z naszym krajem

Czy prezydent Andrzej Duda zawetuje nowelizację ustawy medialnej, czyli tzw. lex TVN? Z jego wypowiedzi 15 sierpnia na placu Piłsudskiego z okazji święta Wojska Polskiego można było jednoznacznie wywnioskować, że tak.

Przede wszystkim poczekajmy na to, aż ustawa trafi na biurko prezydenta. Cały czas trwa proces legislacyjny, jaki będzie finalny kształt nowelizacji ustawy medialnej, trudno dzisiaj wyrokować. Są zapowiedzi, że w Senacie będą składane poprawki, nie wiemy, jak zachowa się większość izby wyższej parlamentu. Z zasady odnosimy się do ustaw, które już trafiły na biurko prezydenta, a ustawa, o której mówimy, jest jeszcze w trakcie procesu legislacyjnego.

Co prezydent będzie brał pod uwagę, podejmując decyzję co do ewentualnego weta tzw. lex TVN?

Dokładnie to, o czym prezydent mówił 15 sierpnia na placu Piłsudskiego w Warszawie i co wyartykułował wprost podczas swojego przemówienia. Czyli to, że cały czas stał będzie na straży konstytucyjnych zasad: wolności słowa, swobody prowadzenia działalności gospodarczej, prawa własności, a także równego traktowania.