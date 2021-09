Błażej Poboży, wiceszef MSWiA: Spodziewam się nasilenia prób przekraczania granicy

W środę Straż Graniczna przekazała, że funkcjonariusze obserwują po białoruskiej stronie granicy funkcjonariuszy bądź żołnierzy, których umundurowanie i wyposażenie może wskazywać, że nie są to służby graniczne. Tę informację potwierdził Stanisław Żaryn, rzecznik Ministra Koordynatora Służb Specjalnych. O czym może świadczyć to, że żołnierze białoruscy nie zajmujący się ochroną granic, znajdują się tuż za polską granicą?

Faktem jest, że nasi funkcjonariusze Straży Granicznej obserwują po stronie białoruskiej funkcjonariuszy bądź żołnierzy, których umundurowanie i wyposażenie może wskazywać, że nie są to służby graniczne. Stanisław Żaryn – rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych, potwierdził wręcz, że są to żołnierze z jednostek, które nie zajmują się zabezpieczaniem granicy, tylko działaniami bojowymi.

W niedzielę nielegalni imigranci ugrzęźli na bagnach i zostali uratowani przez polskie służby. Czy znają Państwo ich narodowość? Może mówili, jaką drogę przebyli, żeby się tutaj znaleźć?

Podczas akcji polskich służb ratunkowych, na rozlewisku rzeki Supraśl uratowano w poprzedni weekend 8 imigrantów. Było to 5 mężczyzn i 3 kobiety. Imigranci najczęściej nie mają ze sobą dokumentów. Te konkretne 8 osób to najprawdopodobniej obywatele Syrii i Konga. Większość z nich trafiła do szpitala, tylko jedna kobieta nie wymagała hospitalizacji. Na dzisiaj dwie z tych siedmiu osób opuściły już szpital. Osoby te oczywiście trafiają do ośrodków Straży Granicznej. Chcę podkreślić fakt, że polscy strażnicy graniczni, we współpracy ze strażą pożarną, wojskiem i policjantami, uratowali życie tym ludziom. Ta historia mogła skończyć się tragicznie.