Black Friday już niebawem. Uwaga, nie daj się oszukać!

Black Friday (Czarny Piątek) to pochodząca z USA tradycja wyprzedaży i promocji sklepowych przypadająca w piątek po Dniu Dziękczynienia, a więc 26 listopada. Jak co roku klienci są bombardowani reklamami pokazującymi cenowe okazje do upolowania.

Podczas zakupowej gorączki trzeba jednak zachować czujność. Jak ostrzega zespół Komisji Nadzoru Finansowego do przeciwdziałania cyberprzestępczości, oszuści wykorzystują hasło Black Friday do zwabiania nieświadomych osób na fałszywe strony z inwestycjami.

"Nie dajcie się nabrać na reklamy z promocjami oferującymi dodatkowy depozyt do inwestycji. Oszuści w ten sposób wyłudzają dane do kolejnych ataków" - alarmują eksperci CSIRT KNF.