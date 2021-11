Black Friday 2021 w dyskontach spożywczych i gastronomii. Sprawdź oferty w Lidlu, Biedronce, Carrefourze i sieciowych restauracjach Anna Daniluk

W czasie Black Friday można skorzystać z wielu obniżek na ulubione dania i napoje. Dariusz Bloch/Polska Press Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Black Friday to święto okazji, piątek przypadający po amerykańskim Dniu Dziękczynienia. W tym roku to 26 listopada. Zwyczaj przywędrował do Polski, stając się nie lada gratką dla klientów polujących na superpromocje. W Stanach Zjednoczonych jest to często czas, gdy ludzie zwracają do sklepów nietrafione prezenty. Specjalne okazje przygotowały w Polsce dyskonty spożywcze, typu Lidl, Biedronka czy Carrefour. Gastronomia również włącza się w obchody Black Friday 2021, choć w mniejszym stopniu. Sprawdziliśmy promocje.