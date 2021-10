Black Friday 2021. Telefony Xiaomi w dobrych cenach, nie przegap okazji

Black Friday 2021. Jakiego smartfona Xiaomi potrzebujesz? Na to zwróć uwagę przy zakupie

Xiaomi to chiński producent smartfonów i elektroniki użytkowej, który szturmem zdobywa światowe rynki. Choć firma powstała niedawno, bo zaledwie w 2010 roku, dziś jest jużpoważnym graczem w tym biznesie.

Gdy spojrzeć na ofertę, design produktów i salonów Xiaomi wyraźnie widać u twórców tej firmy fascynację Stevem Jobsem i ścieżką, którą podążało i podąża Apple. Prezes firmy Lei Jun nosząc dżinsy i ciemne koszule upodabniał się do Jobsa. Naśladował nawet zapowiedzi nowych produktów. Choć Xiaomi dziś odcina się od zarzutów fascynacji Applem, dla klientów nie ma to znaczenia. Cóż w tym złego inspirować się firmą, dla której ważne są użyteczność, elegancja, jakość, wygoda i nowoczesność. A to również cechy produktów Xiaomi. Dziś głównym kierunkiem firmy jest produkcja tanich urządzeń o wysokiej jakości, dlatego Chińczycy nie mają zamiaru przekroczyć 5% marży.