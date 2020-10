Black Friday 2020: kiedy zaczną się największe promocje w roku? Znamy datę Black Friday 2020!

Kiedy zaczyna się Czarny Piątek? W Stanach Zjednoczonych, skąd przywędrowało do nas największe święto zakupów, Black Friday przypada na pierwszy piątek po Święcie Dziękczynienia. Nie należy się jednak sugerować tą datą, w Polsce to zawsze ostatni piątek listopada.

Oczywiście wielu z nas na pierwszym miejscu ustawi zakupy w sklepach odzieżowych. Trudno oprzeć się z możliwości skorzystania z promocji, nawet jeśli nie są one spektakularne. Z pewnością jednak i w tym roku skusimy się na skorzystanie z kodów rabatowych na Black Friday .

Czarny piątek to również doskonała okazja, by zaopatrzyć się w prezenty na Święta Bożego Narodzenia. Nie czekaj na ostatnią chwilę! Jeśli, chcesz skorzystać z najbardziej atrakcyjnych cen poszukiwania upominków dla najbliższych możesz rozpocząć już w listopadzie. Jakie produkty widnieją na zakupowych listach Polaków? Co najchętniej kupują podczas Black Friday? W ubiegłych latach w koszykach polskich konsumentów podczas Czarnego Piątku mogliśmy znaleźć, m.in.: