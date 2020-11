Black Friday 2020 inne niż zwykle. Co dodatkowo przygotowały marki? Promocje na Black Friday to nie wszystko! red.

Listopad to miesiąc pełen promocji, wszystko za sprawą Black Friday. Sklepy prześcigają się w wymyślaniu ciekawych akcji rabatowych oraz wyprzedaży, by przyciągnąć spragnionych niskich cen klientów. Czy wiesz, jakich promocji spodziewać możesz się w tym roku? Jakie dodatkowe benefity możesz zyskać? Zobacz, co Twoje ulubione marki przygotowały dla Ciebie z okazji Czarnego Piątku 2020.