Black Friday 2020: 5 trików, dzięki którym podczas Black Week zrobisz zakupy jeszcze taniej!

Zanim poddasz się zakupowemu szaleństwu warto przygotować się do Black Friday . Koniecznie nie zapomnij zrobić listy zakupów . To prosty sposób, który pozwoli Ci ograniczyć kupowanie niepotrzebnych rzeczy oraz znacznie ułatwi Ci poszukiwania. Zanim zasiądziesz przed komputerem lub włączysz smartfon warto postawić sobie konkretny cel, na którym się skupisz.

Black Friday: Nie zapomnij o wpisaniu kodów rabatowych

Podczas Black Friday wiele sklepów stawia na promocje konkretnych produktów. Wówczas z reguły widzimy, o ile została obniżona cena danego artykułu. Niektóre marki decydują się jednak na wygenerowanie specjalnych kodów rabatowych, które wpisujemy podczas końcowego etapu realizacji zamówienia. Koniecznie upewnij się, że wpisałeś go poprawnie!

Black Friday: Kupuj więcej, wydawaj mniej

Chyba, każdy słyszał o promocjach 2+2 lub 2+1. Podczas Black Friday również możesz napotkać na tego typu oferty. Czy opłaca się z nich korzystać? Tak, jeżeli wszedłeś na stronę danego sklepu internetowego z zamiarem zakupu konkretnych produktów. Jeśli dane artykuły znalazły się na Twojej zakupowej liście, śmiało! Kup więcej i wydawaj mniej!

Black Friday: Szukaj prezentów na święta

Zakupowy weekend, kończący się na Cyber Monday, a rozpoczynający się od Black Friday to idealna okazja na zrobienie świątecznych zakupów prezentowych. To świetny sposób, aby zrobić zakupy bez stresu i oszczędzić. Zastanawiasz się na jakie prezenty na święta postawić w tym roku? Jakie podarunki pod choinką oczarują Twoją rodzinę i przyjaciół w Boże Narodzenie 2020? Jeśli szukasz prezentowych inspiracji koniecznie zajrzyj do naszych poradników prezentowych: