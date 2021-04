Bitwa o Anglię: Manchester United może, Liverpool musi wygrać

Gdyby ktoś przed sezonem poprosił o wskazanie pretendenta do mistrzostwa i drużynę, która będzie walczyła o zakwalifikowanie się do top 4, to prawdopodobnie większość kibiców wytypowałaby odwrotnie, niż scenariusz jaki napisało boisko. Na pięć kolejek przed końcem sezonu to Manchester United wciąż ma szansę na mistrzostwo Premier League, a ustępujący triumfator zajmuje 6. miejsce w tabeli.

Dlatego niedzielna Bitwa o Anglię będzie niezwykle ważna. Gospodarze tracą aż 10 punktów do lidera - Manchesteru City, ale dopóki piłka w grze, to wszystko jest możliwe. Szczególnie, że Czerwone Diabły są w formie, bo w czwartek w półfinale Ligi Europy dali pokaz siły i rozbili Romę aż 6:2.

Na odwrotnym biegunie jest Liverpool, który oddala się od pierwszej czwórki. THe Reds ostatnie dwa mecze z Newcastle i Leeds zremisowali, a co gorsze nie zachwycili swoją grą. Czy Jurgen Klopp powoli przyzwyczaja się do myśli, że jego drużyna nie zagra w Champions League? Na konferencji prasowej Niemiec przyznał, że brak udziału w tych rozgrywkach nie wpłyną na jego cele transferowe.