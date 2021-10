Bitwa o Anglię hitem kolejki Premier League, trudne sprawdziany przed Polakami

W niedzielę o godzinie 17.30 na Old Trafford rozpocznie się mecz najbardziej utytułowanych drużyn w Anglii. Rozpędzony Liverpool przyjedzie na teren swojego odwiecznego rywala, a celem jest tylko i wyłącznie zwycięstwo z grającymi w kratkę gospodarzami. Dyspozycja Manchesteru United rzeczywiście jest zagadkowa, ale Czerwone Diabły mają w swoim składzie Cristiano Ronaldo, który uwielbia być gwiazdą w najważniejszych meczach.

Wahającą się formę drużyny Ole Gunnara Solskjaera idealnie odzwierciedla środowy mecz z Atalantą, w którym Anglicy przegrywali już 0:2. Ostatecznie Manchester dokonał świetnego comebacku, a bramkę na 3:2 zdobył właśnie niezawodny Cristiano Ronaldo. Portugalczyk od swojego powrotu na Wyspy nie zawodzi i strzela ważne bramki, ale często nie pomaga mu drużyna. Sporo mówiło się nawet o możliwym zwolnieniu trenera, ale zwycięstwo w Lidze Mistrzów chwilowo zatrzymało takie plotki.

W zdecydowanie innej formie jest Liverpool, który przygniata rywali swoją ofensywą. W ostatnich 9 meczach The Reds za każdym razem trafiali przynajmniej trzykrotnie do bramki przeciwnika, a wyjątkiem był hit z manchesterem City, gdzie Ederson musiał dwa razy wyjmować piłkę z siatki. Świetne liczby z przodu to zasługa przede wszystkim Mohameda Salaha, którego Jurgen Klopp nazwał niedawno "obecnie najlepszym piłkarzem świata". Egipcjanin jest pierwszym zawodnikiem w historii Liverpoolu, który zdobył bramkę w 9 meczach z rzędu - czy będzie śrubował rekord przeciwko United?