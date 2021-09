Bitcoin oficjalną walutą Salwadoru. Mieszkańcy sceptyczni, ekonomiści ostrzegają

Salwadorczycy obudzili się w innym świecie, gdy ich kraj jako pierwszy przyjął bitcoina jako oficjalną walutę. Głosy co do tego posunięcia są różne, jedni mówią, że obniży to prowizję od miliardów dolarów przesyłanych do kraju z zagranicy, inni, że ułatwi pranie brudnych pieniędzy.

Na uczynienie bitcoina oficjalną obok dolara walutą w Salwadorze naciskał prezydent kraju, 40-letni Nayiba Bukele, pisze „The Washington Post”. Ogłosił tę inicjatywę w Miami w czerwcu, a zgromadzenie ustawodawcze przeforsowało pomysł w kilka godzin.

- Jestem temu przeciwny. Ten pomysł nam narzucono. Do tej pory wiemy tylko, że koszty pomysłu będą pochodzić z naszych podatków - mówił Silvano Moya, 26-letni pracownik call center, który dołączył do protestu przeciw bitcoinowi w stolicy.

48-letnia Maria Elba Montoya Menjívar, która sprzedaje owoce na straganie mówi, że nie przyjmie zapłaty w bitcoinach, ponieważ nie ma telefonu i nie umie czytać.