Biskupi zwalniają wiernych z obowiązku uczestnictwa w mszach św. w Boże Narodzenie Kacper Rogacin

Fot. Dariusz Gdesz / Polska Press

Kolejni biskupi podejmują decyzję o przedłużeniu dyspensy od obowiązku uczestnictwa w mszy św. w niedzielę i święta do 27 grudnia. W niektórych diecezjach taka dyspensa obowiązuje do odwołania. Oznacza to, że w Boże Narodzenie uczestnictwo w mszach świętych w kościele w wielu regionach Polski nie będzie obowiązkowe dla wiernych.