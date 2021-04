Biskup diecezji kieleckiej o I Komunii Świętej w parafiach

Rodzice dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej oraz sami zainteresowani ciągle żyją w niepewności. W związku z pandemią nie wiadomo, kiedy odbędą się uroczystości. W końcu ordynariusz diecezji kieleckiej, ks. bp Jan Piotrowski, na stronie internetowej diecezji opublikował komunikat. Zaleca ustalanie terminów w porozumieniu proboszcza z rodzicami.

- W sytuacji, gdy nie będzie jednomyślności, co do jednego terminu I Komunii Świętej, to dla pozostałej grupy dzieci należy ustalić nowy termin w późniejszym czasie, ale nie później niż do końca 2021 r. – informuje ks. bp Jan Piotrowski. – W organizacji uroczystości I Komunii Świętej należy uwzględniać aktualnie obowiązujące zasady sanitarne w miejscach kultu. Jeżeli będą tego wymagały przepisy sanitarne i okoliczności sanitarne, to należy organizować uroczystość I Komunii Świętej w mniejszych grupach – dodaje.