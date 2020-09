Bioróżnorodność może podnieść ekologiczny potencjał inwestycji

Czy ekologiczne budownictwo to tylko tzw. zielone domy, czy coś więcej?

Zdecydowanie więcej, ponieważ ekologiczne czy zielone - z angielskiego green building - oznacza budownictwo zrównoważone, a ono wyróżnia się podejściem do budowy i użytkowania obiektów oraz całych przestrzeni wokół nich. Celem zrównoważonego budownictwa jest tworzenie obiektów w myśl zasady oszczędzania i poszanowania zasobów środowiska naturalnego. W rzeczywistości oznacza to nie tylko efektywne gospodarowanie wodą i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej ale też minimalizację powstających odpadów, materiały z recyclingu, rozwiązania sprzyjające zmniejszeniu śladu węglowego, wspierające elektromobilność, ułatwiające relacje społeczne, zachęcające do aktywności fizycznej. Co bardzo ważne, to także ochrona bioróżnorodności, która pomaga tworzyć zdrowe, przyjazne człowiekowi przestrzenie oraz świadczy nam usługi ekosystemowe wspierając sprawne funkcjonowanie budynków i przestrzeni miejskiej w dobie odczuwalnych zmian klimatycznych.

Na czym polega bioróżnorodność otoczenia?

Sama bioróżnorodność to zróżnicowanie gatunków we wszystkich ekosystemach na Ziemi. Mówiąc o lokalnej bioróżnorodności mamy na myśli gatunki, które występują w danym ekosystemie w stanie naturalnym. Są to gatunki odpowiednie z uwagi na zasięg swojego występowania, warunki klimatyczne i siedliskowe. W przestrzeni zurbanizowanej bioróżnorodność to tzw. „zielona i błękitna infrastruktura” obserwowana głównie w formie parków, zieleńców, przydrożnych alei oraz zbiorniki i cieki wodne. Ale również zieleń projektowa. Wszystkie te elementy stanowią swoistą sieć lokalnych korytarzy ekologicznych, a tworzone przez odpowiednie siedliskowo, rodzime gatunki odpowiadają za ciągłość siedlisk i możliwość przetrwania gatunków. Z uwagi na deficyt zieleni w miastach, każdy najmniejszy element zielonej infrastruktury w postaci zieleni projektowej powinien wspierać lokalną bioróżnorodność, a więc lokalnie występującą mnogość odpowiednich gatunków. Równo przystrzyżone, starannie pielęgnowane trawniki to siedliska monokulturowe. Częste koszenie uniemożliwia rozwój gatunków innych niż trawy, które mogłyby stanowić siedlisko dla bezkręgowców lub bazę pokarmową. Wiele projektów zieleni opiera się na gatunkach typowo ozdobnych, które nie są w stanie zapewnić siedlisk np. dla ptaków i nietoperzy. Wspierając bioróżnorodność musimy zapomnieć o tzw. gatunkach obcych i utrzymywaniu zieleni wysokiej w formie niskich, okrągłych drzewek.