Bill Gates się rozwodzi. Co z bajeczną fortuną? Odżyła sprawa tajemniczych weekendów z byłą przyjaciółką

Wyszła za miliardera Ich oświadczenie pojawiło się dwa tygodnie po ich ostatnim publicznym wystąpieniu dla pracowników służby zdrowia walczących z koronawirusem. Bill był już miliarderem, kiedy poślubił Melindę .Został najmłodszym miliarderem na świecie w 1987 roku w wieku 31 lat. Wtedy poznał Melindę, kiedy pracowała w firmie, w której on pełnił funkcję dyrektora generalnego. Pobrali się sześć lat później, ale zastanawiał się nad tym długo i według Melindy sporządził nawet listę zalet i wad małżeństwa na specjalnej tablicy.

We wspomnieniach Melinda pisała o prywatnych zmaganiach jako żony ikony publicznej i matki pozostającej w domu z trójką dzieci.Bardzo się o siebie troszczyliśmy i były tylko dwie możliwości: albo rozstaniemy się, albo się ożenimy – mówił z kolei Bill w filmie dokumentalnym Netflix o swoim życiu.

Właśnie doszliśmy do takiego punktu w życiu, w którym Bill i ja możemy śmiać się z większej liczby rzeczy. I wierz mi, pamiętam kilka dni, które były tak niewiarygodnie trudne w naszym małżeństwie, kiedy pomyślałam: Czy mogę to zrobić?

W 2019 roku, wkrótce po 25. rocznicy ślubu, Melinda udzieliła wywiadu dla The Sunday Times, w którym ujawniła, jak Bill walczył, aby pogodzić pracę z rodziną.

Kiedy rozwód Bezosa został sfinalizowany, Jeff zatrzymał 75 proc. ich udziału w Amazonie - wówczas wartego 144 miliardy dolarów - pozostawiając MacKenzie z jedną czwartą wartą 35,8 miliarda dolarów. Wygląda na to, że Bill i Melinda wykonali już wiele pracy związanej z podziałem majątku, bo ich dokumenty rozwodowe odnoszą się do „umowy o separację”, którą oboje podpisali. Imperium Gatesów obejmuje domy w pięciu amerykańskich stanach; flotę samochodów; kolekcję dzieł sztuki, która zawiera książkę z pismami i szkicami Leonarda Da Vinci za 30 milionów dolarów; i prywatne odrzutowce.

Czy będą dzielić majątek? Ich rozwód będzie największym podziałem majątku od czasu rozstania Jeffa Bezosa i jego żony MacKenzie w 2019 roku. Bill Gates jest wart ponad 130 miliardów dolarów, co czyni go czwartym najbogatszym człowiekiem na świecie, za Bezosem, Elonem Muskiem i francuskim właścicielem dóbr luksusowych Bernardem Arnaultem.

Gates jest też największym prywatnym właścicielem gruntów rolnych w Stanach Zjednoczonych. Bill i Melinda obiecali oddać większość swojej fortuny, zanim umrą. Ich troje dzieci otrzyma po 10 milionów dolarów każde - malutki ułamek fortuny ich rodziców. Zachowują wiele aktywów, które będą musiały zostać podzielone między nich. To luksusowe rezydencje w całych Stanach, w Waszyngtonie, na Florydzie, w Kalifornii i Wyoming. Perłą jest ich główny dom rodzinny w Waszyngtonie, znany jako Xanadu 2.0. Ogromna rezydencja położona nad jeziorem w Medynie w stanie Waszyngton, kilkanaście kilometrów od centrum Seattle - gdzie ma siedzibę The Gates Foundation.

Budowa wzdłuż malowniczego zbiornika wodnego rozgniewała sąsiadów, - więc Gates odpowiedział darmowymi myjniami samochodowymi i udostępnił swoją ekipę budowlaną do pomocy przy projektach w pobliskich domach. Dom jest obecnie wart 125 milionów dolarów. Chciałem kunsztu, ale nic ostentacyjnego - napisał Gates w swojej książce The Road Ahead. Chciałem domu, który pomieściłby wyrafinowaną, zmieniającą się technologię, ale w dyskretny sposób, który dawałby jasno do zrozumienia, że ​​technologia jest służącą, a nie panem.