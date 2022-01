Bill Gates: Po przejściu Omikronu koronawirus będzie przypominać grypę sezonową

Bill Gates uważa, że ​​Covid-19 może w końcu zostać potraktowany jak sezonowa grypa.

Eksperci tak naprawdę nie wierzą, że przyszłość będzie wolna od Covid. Wielu naukowców uważa raczej, że Covid-19 pozostanie z nami, być może w mniej zjadliwych i wywołujących choroby formach, niż pierwotnie przedstawiano.

Potentat technologiczny i założyciel Microsoftu, Bill Gates, wierzy w coś podobnego. Niedawno w rozmowie na Twitterze z profesorem Devi Sridharem (katedra Globalnego Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie w Edynburgu), dr Sridhar zadała Gatesowi pytanie: jak i kiedy skończy się pandemia? Czy Omikron pokazuje, że możemy „żyć z COVID”? A może inne niebezpieczne warianty czają się za rogiem?

Gates odpowiedział: Większość ciężkich przypadków będzie dotyczyła osób nieszczepionych. Gdy Omikron przejdzie przez dany kraj, w pozostałej części roku zachorowań powinno być znacznie mniej, więc Covid można traktować bardziej jak grypę sezonową.

Według Gatesa Omikron wytworzy w przyszłym roku dużą odporność. Jeśli wystarczająca część kraju utrzyma jakiś poziom jednoczesnej odporności przeciw Covidowi, czy to wywołanej szczepionką czy w inny sposób, rozprzestrzenianie się wirusa może spowolnić na tak długi czas, by pandemia przeszła w fazę endemiczną. Być może przez jakiś czas będziemy musieli brać co roku szczepionki przeciw Covidowi, podobnie jak przeciwko grypie – dodał miliarder.