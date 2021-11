Bieszczady - pogoda jutro (01.11). Prognoza - Tarnica, Smerek, Halicz Newsroom 360

Bieszczady - pogoda na szczycie iStock.com

Jaka będzie pogoda w Bieszczadach? Sprawdź prognozę: Halicz, Smerek, Tarnica.Warunki pogodowe na jutro. We wtorek temperatura w Bieszczadach ma wynieść ok. 3 °C. Z kolei spodziewana prędkość wiatru to 19 km/h. Sprawdź pogodę w Bieszczadach na jutro i kolejne dni.