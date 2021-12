Bieszczady - pogoda dzisiaj (31.12). Warunki: Smerek, Tarnica, Halicz

Przed Tobą wyprawa w góry, ale wolisz upewnić się, jaka będzie pogoda w Bieszczadach? Poniżej znajdziesz najpopularniejsze góry w Bieszczadach. Publikujemy tu warunki pogodowe na dzisiaj. Jeśli chcesz sprawdzić pogodę dla wybranej góry na kolejne dni, przejdź do artykułu poniżej.

Słońce ma dziś zajść o godz. 15:41. Obszary gęstej mgły. Maks. temp. 1 do 3 °C, min. temp. 0 do 2 °C.

Słońce ma dziś zajść o godz. 15:41. Obszary gęstej mgły. Maks. temp. 0 do 2 °C, min. temp. -1 do 1 °C.

Tarnica, Bieszczady

Tarnica to najwyższy szczyt polskich Bieszczadów. Należy do pasma połonin, w grupie tzw. gniazda Tarnicy i Halicza. Szczyt należy do Korony Gór Polski. Tarnica ma wysokość 1346 m n.p.m.

W rejon Tarnicy prowadzą dwa szlaki turystyczne. Szlak czerwony, który zaczyna się w Ustrzykach Górnych i prowadzi do przełęczy pod Tarnicą. Niebieski szlak prowadzi z Wołosatego bezpośrednio do przełęczy pod szczytem Tarnicy. Z przełęczy na szczyt prowadzi żółty szlak.