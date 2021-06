Bieszczady: pogoda 23.06. Prognoza na dzisiaj: Tarnica, Smerek, Halicz

Przed Tobą wyprawa w góry, ale wolisz upewnić się, jaka będzie pogoda w Bieszczadach? Poniżej znajdziesz najpopularniejsze góry w Bieszczadach. Z tego artykułu dowiesz się, jaka dzisiaj będzie pogoda. Jeśli chcesz sprawdzić pogodę dla wybranej góry na kolejne dni, przejdź do artykułu poniżej.

Tarnica, Bieszczady

Tarnica to najwyższy szczyt polskich Bieszczadów. Należy do pasma połonin, w grupie tzw. gniazda Tarnicy i Halicza. Szczyt należy do Korony Gór Polski. Tarnica ma wysokość 1346 m n.p.m.