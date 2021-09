Bielizna termoaktywna – dlaczego warto? Najlepsze modele damskie, męskie i dziecięce

Co to jest bielizna termoaktywna?

Bielizna termoaktywna to elementy garderoby znajdujące się najbliżej ciała. Zawsze przylegają bezpośrednio do skóry, opinając ją, dzięki czemu tkanina możne odpowiednio pracować. Zależnie od sportu, będzie to typowa bielizna:

majtki termoaktywne,

biustonosze termoaktywne,

lub bardziej rozbudowane zestawy, powiększone np. ok: podkoszulki termoaktywne,

koszulki termoaktywne,

termoaktywne spodenki.

Taką bieliznę termoaktywną zakłada się pod właściwe dla wybranego sportu ubranie – koszulki, bluzy, spodnie narciarskie itp. W sprzedaży są dostępne zarówno pojedyncze elementy garderoby, jak i całe zestawy.

Zazwyczaj tkanina, z jakiej wykonana jest taka bielizna, to mieszanka poliestru, polipropylenu i elastanu. W przypadku bielizny termoaktywnej narciarskiej zdarza się również domieszka wełny z merynosa.