Bielizna menstruacyjna dla osób niepełnosprawnych. Ekologiczne majtki, które zrewolucjonizowały rynek

Bilans jest zatem nie tylko nieekologiczny, ale również nieekonomiczny. Dlatego coraz więcej kobiet decyduje się na przyjazną środowisku alternatywę dla tradycyjnych przyborów higienicznych. Należą do niej:

Biodegradowalne podpaski lub tampony

Podpaski wielorazowe

Aplikatory do tamponów wielokrotnego użytku

Kubeczki menstruacyjne

Wielorazowa bielizna menstruacyjna

Dobór odpowiedniego artykułu jest kwestią indywidualną. Coraz więcej kobiet decyduje się jednak na ostatnią opcję. Czym jest bielizna menstruacyjna, czy warto ją mieć i dla kogo jest przeznaczona?

Bielizna menstruacyjna zdrową alternatywą

Bielizna menstruacyjna jest przyjazna środowisku, w pełni wodoszczelna i oddychająca zarazem. O ile zwykłe podpaski uniemożliwiają prawidłową wentylację, o tyle nie stanowi to problemu w przypadku majtek menstruacyjnych. Co ważne, tego typu bielizna jest 4 razy chłonniejsza niż np. tampony. To idealne rozwiązanie dla osób podatnych na podrażnienia. Trzeba jednak pamiętać, że używając bielizny menstruacyjnej należy szczególnie zadbać o higienę intymną. Majtki menstruacyjne wymagają częstego prania, najlepiej ręcznego.







Bielizna menstruacyjna dla osób niepełnosprawnych

W zakresie bielizny menstruacyjnej jednym z pionierów jest firma ModiBodi, która po raz kolejny zrewolucjonizowała rynek. Nowy model majtek Adaptive Boyleg został zaprojektowany tak, aby ułatwić jego użytkowanie osobom z niepełnosprawnością ruchową.