Bielizna damska ciągle rozgrzewa wyobraźnię. Jak zmieniła się przez 100 lat? Zobacz, jak wyglądała bieliźniana rewolucja

Do ubocznych skutków nienaturalnego ucisku talii należały:

Choć walczono z nim na różnych frontach - medycznym, religijnym i feministycznym - gorset pokonał wszystkich swoich przeciwników (i przeciwniczki), zapisując się w historii damskiej mody na blisko 400 lat. Niestety gorset był czymś więcej, niż niewygodnym elementem garderoby. Był symbolem zniewolenia kobiet w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Nienaganna figura podyktowana męskim gustem stała się czymś, do czego powinna dążyć każda kobieta. Od tego wzorca nie było odstępstw, mimo że skutki noszenia gorsetu były bardzo niekorzystne dla zdrowia.

Walkę z gorsetem jako pierwsze podjęły angielskie sufrażystki w 1904 roku, lecz to dopiero projektanci mody wcielili rewolucję w życie. Paul Poiret na początku wieku oświadczył:

Na początku XX wieku biustonosze miały jedną, ale znaczącą wadę - nie były najbardziej komfortowym elementem bielizny. Uzdatnione do noszenia zostały dopiero za sprawą nowojorskiej poetki, Mary Phelps Jacobs, znanej jako Caresse Crosby.

Dziś bielizna to przede wszystkim pieniądze. Zgodnie z raportem Export Indicator (lipiec 2020) firmy Itro, cały światowy rynek bielizny damskiej w 2019 roku warty był ponad 12 miliardów dolarów. Sam rynek biustonoszy w tym samym roku opiewał na sumę prawie 11 miliardów dolarów, przy czym Polski eksport stanowi 1.7% światowego eksportu tego produktu. Do największych światowych eksporterów damskiej bielizny na świecie należą:

Najwięcej damskiej bielizny sprzedajemy do Niemiec. Czy rynek azjatycki może stać się szansą dla branży bieliźniarskiej w Polsce? Sebastian Sadowski-Romanov, prezes firmy Itro zaznacza:

Polscy producenci mają jeden „bardzo istotny” z punktu widzenia Azjaty atut. Produkcja ich wyrobów odbywa się w Europie. Tak jak dla mniej zamożnego klienta nie ma to znaczenia, a najważniejszym czynnikiem jest stosunek jakości do ceny, tak dla klienta premium ma już to znaczenie.

Sebastian Sadowski-Romanov podkreśla, że znane i rozpoznawalne marki europejskie już dawno przeniosły swoją produkcję do Azji, co stanowi szansę dla produktu premium produkowanego i dostarczanego z Europy. Ekspert zaznacza, że jest to pole dla uzyskania przewagi konkurencyjnej nawet na rynku chińskim.