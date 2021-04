Bielan o Gowinie: Groteskowy dyktator mówi o groteskowym puczu

Organizacje społeczne apelują do I prezes SN o wycofanie wniosku dot. dostępu do informacji publicznej

Kilkadziesiąt organizacji społecznych zwróciło się ze wspólną petycją do I prezes Sądu Najwyższego. Domagają się w niej wycofania z Trybunału Konstytucyjnego wniosku dot. dostępu do informacji publicznej. Podkreślają, że zmiana prawa oprowadzi do znacznego ograniczania możliwości patrzenia władzy na ręce.