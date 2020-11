Bidenowi brakuje 6 głosów elektorskich, by zostać prezydentem. Demokrata na konferencji przemawiał już jak prezydent

Rośnie napięcie związane z końcówką amerykańskich wyborów prezydenckich.

Kiedy Joe Biden wygrywa w stanie Michigan i Wisconsin i mówi, że jest „pewny” wygranej wyborów, sztab Donalda Trumpa domaga się zaprzestania liczenie głosów w wielu stanach.

W czwartek wyniki głosowania ma podać Nevada, być może wtedy Biden zdobędzie kolejne głosy, co zbliży go do 270 elektorskich głosów potrzebnych do ostatecznej wygranej.

Stąd nerwowa atmosfera w otoczeniu prezydenta Donalda Trumpa, który domaga się przeliczenia głosów między innymi w Wisconsin.

Ludzie Trumpa twierdzą, że nie mieli odpowiedniego dostępu do stron zliczających głosy, więc nie mogli nadzorować całego procesu głosowania i dlatego nie ufają wynikom.

Joe Biden niemal ogłosił już swoje zwycięstwo wyborcze w środę po wygranej w Wisconsin i Michigan. Na konferencji prasowej powiedział, że jest przekonany, iż odniesie zwycięstwo w pozostałych stanach. W tym czasie prezydent Trump mówił o oszustwie wyborczym i rozpaczliwie starał się podważyć wyniki.