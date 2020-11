Biden wywróci pomysły Trumpa. Stawia na klimat, gospodarkę i ostrą walkę z koronawirusem

Najlepsi doradcy Bidena od miesięcy pracowali nad wdrożeniem przejściowego programu, a setki urzędników przygotowywały się do pracy w różnych agencjach federalnych. Biden chce już w poniedziałek powołać grupę zadaniową ds. koronawirusa, uznając, że pandemia jest głównym problemem, z którym musi się zmierzyć. Na jej czele staną chirurg Vivek Murthy i były szef agencji ds. Żywności i leków David Kessler.

Biden zapewnia też, że będzie przekonywał inne państwa do przyjęcia wyższych standardów, aby ograniczyć skutki zmian klimatycznych. Zostanie wycofana decyzja Trumpa o opuszczeniu przez USA Światowej Organizacji Zdrowia. Zniesiony ma być zakaz imigracji z wielu krajów z większością muzułmańską i przywrócenie programu dla „marzycieli”, którzy zostali nielegalnie przywiezieni do USA jako dzieci i chcą teraz zostać w tym kraju.

Biden zobowiązał się do zniesienia uchwalonych przez Republikanów obniżek podatków od 2017 roku oraz zmianę ustaw dotyczących zdrowia publicznego i ochrony środowiska, które wprowadziła administracja Baracka Obamy. W Białym Domu będą obowiązywać nowe wytyczne etyczne, pojawi się dekret, stwierdzający, że żaden członek administracji Bidena nie będzie wpływał na dochodzenia Departamentu Sprawiedliwości.

Koronawirus i reakcja Bidena na pandemię może wpłynąć na tradycyjny rytuał przekazania władzy. I choć Biden mówił, że nie wyobraża sobie noszenia maski podczas składania przysięgi, to dodał, że można ograniczyć tłumy, towarzyszące tej uroczystości 20 stycznia w Waszyngtonie.

Odpowiedzialnym za przejmowanie władzy jest Ted Kaufman, jeden z najbliższych doradców Bidena. Zespół otrzymał od rządu komputery i iPhone'y do prowadzenia bezpiecznej komunikacji oraz biura w budynku Herberta C. Hoovera w Waszyngtonie. Ale właściwe prace ruszą po ogłoszeniu ostatecznych wyników wyborów, co umożliwi ekipie Bidena rozszerzenie zakresu prac i uzyskanie funduszy rządowych.

Zwykle przekazywanie władzy odbywało się w USA płynnie, choć historia zna inne przypadki. Burzliwie było w latach 1860-61, gdy południowe stany odłączyły się przed objęciem urzędu przez Abrahama Lincolna, oraz 1932-33, gdy Herbert Hoover chciał osłabić Franklina D. Roosevelta i uniemożliwić mu wdrożenie planu New Deal. Nerwowo było w 2000 r. podczas starcia Demokraty, ówczesnego wiceprezydenta Al Gore”a, a gubernatorem Teksasu, Georgem W. Bushem. Dopiero 12 grudnia Sąd Najwyższy ogłosił wygraną Busha. Powolny start administracji Busha i brak wykwalifikowanego personelu wymieniono w raporcie Komisji ws. ataków z 11 września jako krytyczną lukę w bezpieczeństwie narodowym USA.