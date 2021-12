Biden do Putina: Albo dyplomacja, albo odstraszanie i sankcje

Prezydent USA Joe Biden oraz prezydent Rosji Władimir Putin podczas rozmowy telefonicznej przedstawili swoje stanowiska przed serią spotkań dyplomatycznych, które odbędą się w styczniu - informuje PAP.

Rozmowa obu prezydentów odbyła się na prośbę strony rosyjskiej. W ocenie przedstawicieli administracji amerykańskiej 50-minutowa rozmowa była "poważna i treściwa". Obaj przywódcy potwierdzili wolę dalszych rozmów dwustronnych w ramach OBWE i Rady NATO Rosja.

Jednym z głównych tematów była kwestia bezpieczeństwa w kontekście działań Rosji wobec Ukrainy. Według Białego Domu Joe Biden miał przedstawić Putinowi dwie możliwe ścieżki działań: w oparciu o dyplomację albo odstraszanie. Ta druga ścieżka oznacza sankcje, pomoc wojskową dla Ukrainy oraz wzmacnianie wschodniej flanki NATO. "Biden zasygnalizował też, że nie ma szans na spełnienie części z rosyjskich propozycji" - pisze PAP.

W kwestii dalszego rozszerzania NATO Biden zakomunikował prezydentowi Rosji, że to wewnętrzna sprawa Sojuszu oraz decyzji ewentualnych nowych państw chcących doń przystąpić. Prezydent USA zaznaczył przy tym, że rozmowy będą się odbywały zgodnie z zasadą "nic o was bez was".

Podczas rozmowy Biden miał wezwać Putina do deeskalacji działań wokół Ukrainy.