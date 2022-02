Biały Dom wprost o działaniach Rosji: To inwazja. Sankcje jeszcze dzisiaj

Kilku europejskich przywódców przyznało we wtorek, że ​​rosyjskie wojska przeniosły się na tereny opanowane przez separatystów we wschodniej Ukrainie po tym, jak prezydent Rosji Władimir Putin uznał ich niepodległość – ale niektórzy wskazywali, że nie była to jeszcze budząca obawy pełnoprawna inwazja.

Biały Dom zasygnalizował zmianę swojego stanowiska. "Uważamy, że jest to początek inwazji, ostatniej inwazji Rosji na Ukrainę" - powiedział Jon Finer, główny zastępca doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego. "Inwazja to inwazja i to się dzieje" - dodał.