Biały Dom: Atak na Ukrainę może nastąpić „w dowolnym momencie”. Rosja planuje zajęcie Kijowa?

Rosja wysyła kolejne oddziały wojsk z dalekiego wschodu na Białoruś na duże ćwiczenia, co zdaniem Białego Domu może oznaczać groźbę zaatakowania sąsiada „w dowolnym momencie”.

Fomin nie ujawnił, ilu żołnierzy będzie zaangażowanych w gry wojenne, wspomniał, że Rosja rozmieści na Białorusi kilkanaście myśliwców Su-35 i kilka jednostek obrony przeciwlotniczej. Wzmocni to 100 tys. żołnierzy czołgami i inną ciężką bronią, które już są gromadzone w pobliżu Ukrainy. Doszliśmy do porozumienia z Białorusią, że konieczne jest zaangażowanie całego potencjału militarnego do wspólnej obrony, mówił Fomin na spotkaniu z zagranicznymi attache wojskowymi.