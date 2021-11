„Białoruskie służby chcą zamieszek”. Migrant ujawnił, co się dzieje na granicy

Z relacji migranta wynika, że w nocy z 14 na 15 listopada białoruskie służby popychały migrantów do drutu kolczastego, zmuszali ich do przecięcia go i przedostania się dalej. W tym celu zgromadziły wszystkich młodych ludzi znajdujących się w obozowisku po białoruskiej stronie granicy.

Migrant poinformował w rozmowie z radiem, że „ludzie nie chcą dobrowolnie przecinać drutu kolczastego, ale chcą bezpiecznie przejść przez granicę”.

"Białoruskie siły bezpieczeństwa mają ze sobą nożyce, aby zniszczyć druciane przeszkody. To znaczy, chcą zamieszek” – ocenił migrant.

Dodał, że o godzinie 11:00 (9:00 czasu polskiego) w poniedziałek migranci zbierają się na głównym przejściu. Powiedział tez, że sytuacja ludzi w obozie się pogarsza, a białoruskie siły bezpieczeństwa prowadzą wszystkich do lasu.

Migrant przekazał również, że ludzie nie mają możliwości opuszczenia obozowiska, a ich ogólna sytuacja się pogarsza.