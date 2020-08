Białorusini pokonali strach, liczą na pomoc Zachodu, bo chcą dołączyć do wolnego świata

Moskwa jednak nie kwapi się do wspierania reżimu, ma swoje problemy. Nawet słynących z ostrych wypowiedzi szef rosyjskiej dyplomacji tym razem nie oskarża Zachodu, że chce bardzie zbliżyć się do granic Rosji A Białorusini nie odpuszczają, protestują pokojowo każdego dnia, domagają się niezmienne tego samego: ustąpienia rządzącego od ponad ćwierć wieku satrapy i wolnych wyborów.

Na apele Zachodu o zaprzestanie represji, dyktator miota obelgi pod adresem wielu stolic, w tym Warszawy, że wspierają manifestujących na Białorusi i ponawia apele do Władimira Putina o pomoc w trudnej sytuacji.

Gdy liderzy wspólnoty europejskiej mówią o sfałszowanych wyborach, Łukaszenka szykuje się do inauguracji kolejnej kadencji. Nie wiadomo, czy doczeka tej chwili, bo zaprzysiężenie dopiero za dwa miesiące.

Nie zmienił w tym gabinecie nawet szefa resortu spraw wewnętrznych i stawia na baczność wojska specjalne, by broniły zachodniej granicy, jakby obawiał się inwazji z tej strony.

Gdy trwała środowa nadzwyczajna wideokonferencja Rady Europejskiej, poświęcona sytuacji na Białorusi, Cichanouska,wezwała ten organ, by nie uznawał sfałszowanych wyborów na Białorusi. Wystosowała apel o poparcie dla mieszkańców jej kraju. Przypomniała, że Białorusini drugi tydzień manifestują na ulicach i placach miast swojego kraju i domaga się od Europy wsparcia.

Główna rywalka Łukaszenki Swiatłana Cichanouska powołała 7-osobową Radę Koordynacyjną, w skład której znalazła się m.in. noblistka z literatury Swiatłana Aleksijewicz, były minister kultury Pawieł Łatuszka i robotnik z mińskiej fabryki Siarhiej Dyleuski. Cel Rady: rozpoczęcie pokojowego procesu przekazania władzy w ramach przepisów miejscowego prawa. Łukaszenka na to: to pomysł na przejęcie władzy.

Hienadź Szutau, zdaniem jego bliskich, nie brał udziału w żadnej manifestacji, przechodził tylko ulicą. Rannego leczono w Brześciu, gdy jego stan sie pogorszył śmigłowcem został przetransportowany do Mińska. Tam jednak, mimo wysiłków lekarzy, zmarł. Resort spraw wewnętrznych przyznał: w Brześciu funkcjonariusze używali ostrej broni.

Białoruskie MSW oficjalnie potwierdziło trzecią śmiertelną ofiarę ulicznych demonstracji. To 43-letni mężczyzna, mieszkaniec Brześcia, który zmarł w szpitalu w Mińsku. 11 sierpnia został postrzelony przez interweniujących milicjantów.

Cichanouska przyznała, że do wyjazdu na Litwę zmusiła ją białoruska bezpieka. Bała się o swoje życie i los swych dzieci. Jej mąż, który był kandydatem w wyborach, nadal przebywa w białoruskim więzieniu.

W Grodnie z kolei władze były przychylne przeciwnikom Łukaszenki, zezwoliły na organizację antyrządowych demonstracji. Nasze miasto jest "wolne" od Łukaszenki, mówili miejscowi, a dyktator kłamał mówiąc o polskich flagach na ulicach miasta.

W Grudnie manifestanci uzyskali dostęp do lokalnej telewizji państwowej, a milicjanci przepraszali zatrzymanych za interwencje. Co więcej, zapowiedziano, że uczestnicy strajków nie będą karani, a jedna z lokalnych gazet oficjalnie wspiera przeciwników obecnego prezydenta.

Coraz częściej pojawiają się informacje o porzucaniu służby w milicji głównie przez młodych funkcjonariuszy. Mówią, że nie chcą być sługami jednego człowieka ( Łukaszenki-red), chcieliby służyć społeczeństwu. Białoruskie ministerstwo spraw wewnętrznych poinformowano, że część milicjantów porzuciła w ostatnim czasie służbę.

O przypadkach zdejmowania i palenia mundurów donosili wcześniej zachodni dziennikarze. Teraz Mińsk potwierdził, że do takich zdarzeń dochodziło.