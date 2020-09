Białorusini nie porzucają protestów, dlatego Łukaszenka rusza do Soczi, by błagać Putina o pomoc

Nie stanie się to jutro ani za miesiąc czy dwa. Ale taki scenariusz jest możliwy i oba kraje będą miały wspólną walutę, jeden system podatkowy, politykę zagraniczną. W rękach Putina leży los Łukaszenki i przyszłość Białorusi.

Będzie prosił, błagał Putina o pomoc. Ten ostatni może z trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się Łukaszenka, skwapliwie skorzystać i doprowadzić do takiego zacieśnienia relacji z Mińskiem (co starano się robić nie raz), że Białoruś stanie się pewnego dnia rosyjską … gubernią.

Dlatego Łukaszenko ruszył w poniedziałek do Soczi na spotkanie z Władimirem Putinem.

Białorusinom pozostają marsze, wiece, demonstracje, które już dawno rozlały się na cały kraj. Białoruś, w której do niedawna za wydarzenie uznawano kilkudziesięcioosobowe protesty przeciwko władzy, teraz jest widownią demonstracji, w których uczestniczy po 200 tysięcy ludzi.

Łukaszence udało się spacyfikować liderów protestów, większość została, jak Swietłana Cichanouska, zmuszona do ucieczki z kraju. A bez przywódców trudno tłumowi podjąć skuteczną strategię walki z dyktatorem.

Kiedy przychodzą na manifestacje dziesiątki tysięcy ludzi, białoruska milicja jest bezradna, boi się atakować taką masę. Dlatego przed rozpoczęciem manifestacji i po jej zakończeniu do akcji wkraczają zamaskowane osiłki.

Może oni też pokładają wielkie nadzieje w Putinie, który jak zarazy boi się protestów w swoim kraju. Ukraiński Majdan na pewno napędził Putinowi strachu i zrobi teraz wszystko, by na Białorusi nie doszło do podobnych wydarzeń, które miały kiedyś miejsce w Kijowie.

To może oznaczać, że przyboczni prezydenta, którego poprzednia kadencja kończy się w listopadzie, wiedząc, że po runięciu reżimu i na nich spadłyby kary, postanowili twardo stać przy wodzu.

Kiedy strachu nie wywołuje obecność wojskowych pojazdów opancerzonych, do akcji ruszają armatki wodne, jak w Brześciu, by zapanować nad ludźmi.

Tylko po weekendowych protestach za kraty trafiło ponad 400 osób i choć są one pokojowe, to przeciwko demonstrantom wytoczono taką machinę, iż sprawia to jakby kraj był już w stanie wojennym.

Coraz częściej bezpieka zatrzymuje i bije dziennikarzy, a w tym czasie białoruskie MSW z dumą ogłasza, że kontroluje w pełni obecną sytuację.

Zachód, Unia Europejska i Stany Zjednoczone potępiają brutalność białoruskich służb bezpieczeństwa, grożą sankcjami, obiecują pomoc dla tych, którzy tworzą na Białorusi nowych obywateli i dla tych, którzy widząc brutalność władz, decydują się na opuszczenie kraju.