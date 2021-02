Białorusin i dziennikarz TVN pchali autobus w Warszawie. Głośno już o tym na świecie

Ta sprawa była głośna nie tylko w Warszawie - 8 lutego za pośrednictwem TVN24 mogli obejrzeć ją widzowie w całym kraju. Kiedy dziennikarz tej stacji Paweł Łukasik relacjonował z ulic Warszawy, jak mieszkańcy radzą sobie z nagłym atakiem zimy, podjechał autobus miejski, który później nie mógł ruszyć z miejsca.

Do pomocy ruszył mężczyzna - jak się później okazało, był to Białorusin Dmitrij Salogub, który zaczął pchać autobus. Dołączył do niego Łukasik z mikrofonem i obaj zaczęli pchać pojazd, by ten ruszył z miejsca.

Dziennikarz zapytał Saloguba, czy spieszy się do domu. - Ja nie mówię po polsku - odparł tamten. I dodał: - Dawaj razem!.

I razem udało im się pchnąć autobus.

Sprawa odbiła się echem na świecie, pisze o niej m.in. brytyjski serwis BBC.