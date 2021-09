Białoruscy funkcjonariusze wypychają uchodźców na terytorium Unii Europejskiej. „Zostali zwabieni jak turyści”

Sytuacja na granicy z Białorusią

Od kilku tygodni na granicy Unii Europejskiej z Białorusią trwa kryzys migracyjny.

Rząd łotewski wprowadził stan wyjątkowy, który będzie obowiązywał do 10 listopada. Jak podaje Deutsche Welle rozszerza on m. in. uprawnienia Państwowej Straży Granicznej – będą oni mogli zawracać nielegalnie przekraczających granicę migrantów przy użyciu siły fizycznej oraz środków przymusu. Natomiast litewskie władze wprowadziły jedynie stan nadzwyczajny. Funkcjonariusze mają jednak prawo odsyłać imigrantów powrotem do Białorusi, podobnie jak na Łotwie, Nawe przy użyciu siły.