Białoruś: Władza wymyka się Łukaszence z rąk, strajki w fabrykach i w państwowej telewizji. Dyktator liczy na zmęczenie społeczeństwa

Gdzie tylko się pojawia witają go okrzyki: odejdź. Opuszczają go dyplomaci, strajkują pracownicy państwowej telewizji, którzy nie chcą sączyć społeczeństwu jadu i, co najgroźniejsze, już nie wspierają dyktatora robotnicy.

Z 14 tys. pracowników fabryki 4 tys. przyłączyło się do strajku. Dylewski: będą przychodzić codziennie do pracy, aby zaznaczyć swoją obecność, ale nie będą pracować, dopóki nie zostaną ogłoszone nowe wybory.

Strajkujący robotnicy już nie zamykają się tylko w swoich zakładach. Przyłączają się do lekarzy, pielęgniarek i studentów, którzy chodzą od jednej do drugiej fabryki, by przyciągnąć kolejnych do protestu. I to działa, sprawia też, że protesty się rozszerzają i dlatego dyktator nie weźmie Białorusinów na przeczekanie.

Do gmachu resortu zdrowia przyszli lekarze by wykrzyczeć swoje krzywdy. Pod budynkiem reżimowej telewizji zjawili się robotnicy, 300 z 2000 pracowników stacji stwierdziło, że nie będzie pracować do czasu ogłoszenia nowych wyborów i może pracować ale bez cenzury.